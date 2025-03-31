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مكسيم خليل في تصريح مفاجئ عن سقوط الاسد وانتصار الثورة السورية : &quot;المشهد من برا غير من جوا&quot;
مكسيم خليل في تصريح مفاجئ عن سقوط الاسد وانتصار الثورة السورية : "المشهد من برا غير من جوا"
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مكسيم خليل في تصريح مفاجئ عن سقوط الاسد وانتصار الثورة السورية : "المشهد من برا غير من جوا"

فن

2025-03-31 | 12:11
مكسيم خليل في تصريح مفاجئ عن سقوط الاسد وانتصار الثورة السورية : "المشهد من برا غير من جوا"
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Aljadeed
مكسيم خليل في تصريح مفاجئ عن سقوط الاسد وانتصار الثورة السورية : "المشهد من برا غير من جوا"

تحدث الممثل مكسيم خليل عن مشاعره بعد سقوط نظام الاسد وانتصار الثورة السورية، وذلك خلال مقابلة أجراها في كواليس تصوير آخر أعماله الرمضانية مع قناة CNN بالعربية.

وفي التفاصيل، قال مكسيم خليل انه لم يعش لحد هذه اللحظة مشاعره الخاصة تجاه انتصار الثورة، وعن سؤال كيف عاش اللحظة بسقوط النظام والنصر، أجاب خليل: "انا جيت لعيش هاللحظة مع السوريين ومشان السوريين لانو حسيت قدي العالم كانت خايفة بهداك الوقت، فجيت لقول انو انا معكن كلكن وانو تعوا كلياتنا نكون واعيين كتير لنشيل كل الجوانب السلبية الي ممكن تأثر سلبا على هاد الانتصار الي السوريين دفعوا ثمن كتير كبير لحتى يوصلولو".

وأضاف: "وانا لحد هاللحظة ما عشت مشاعري الحقيقة عن البلد لاني حاسس كنت اني بدي قدم مشاعر الآخرين عن مشاعري هاد الاهم بالنسبة الي لانو مشاعري لاحق عيشها لسا بس اتطمن انو وضع البلد عم يمشي صح والناس عم ترتاح وتتطمن وتخف الحالات الفردية الي عم تصير او المشاكل الانتقامية او عم يتحرك القانون صح باتجاه العدالة الانتقالية والمحاسبة، ما بقدر عيش شي خاص من خلالها بالوقت الحالي، إن شاء الله لقدام شوي بقدر حس انو اي رجعت انا عالبلد".

و عن كيف رآى المشهد بعد سقوط النظام، اجاب الممثل السوري: "المشهد بس تشوفوا من برا غير لما تشوفوا من جوا، من برا مع عوامل متضاربة الي هي السوشيل ميديا  انو ممكن تحس انك رايح باتجاه مكان مجهول جدا والحقيقة مانها هيك، انا وقت اجيت انا شفت قدي الشعب السوري عندو توق ليعيش الحرية ورغبة كبيرة ليعيس هاللحظة وهادا خلق عندو وعي انو هي مرحلة انتقالية رح يكون فيها فوضى وتداعيات المأساة السابقة، والامور مش سحرية انو سقط النظام وتاني يوم الحياة وردية ".

وتابع: "بدو يكون في عمل متوازي على الصعيد السياسي بحيث انو تقدم كل الضمانات انو نحنا كبلد ماشيين بالاتجاه الصح واكيد 14 سنة من الدمار هاد لا يمكن انو بشهرين او تلاتة تحس بفارق كتير كبير، انا من وقت ما جيت وانا حاسس بفوارق ولو هي صغيرة على صعيد تحسين بالكهرباء شوي والخدمات بالمؤسسات شوي عم تتحسن بس باقي القصص هي بحاجة وقت بس اطمن هيك وضع البلد عم يمشي صح والناس عم ترتاح وتتطمن وعم تخف الحالات الفردية اللي عم تصير او المشاكل الانتقامية وعم يتحرك القانون صح باتجاه العدالة الانتقالية والمحاسبة".

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