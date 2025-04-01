زواج امينة خليل قريبا وتكفلها بمصاريف الحفل.. اليكم هوية العريس

وفي التفاصيل، فقد جاء في منشور شربليتا : " علم مصدري الخاص أن النجمة المصرية أمينة خليل تستعد لدخول القفص الذهبي مع مصورها الخاص أحمد زعتر، في حفل زفاف فاخر بأحد أهم الفنادق اليونانية نهاية مايو المقبل".
وأضافت: " ما يثير الدهشة أن أمينة قررت تحمل كافة تكاليف الزفاف بنفسها، في خطوة غير معتادة".
و اختتمت: " الزفاف سيكون محدود الحضور، مقتصرا على العائلة و الأصدقاء المقربين، وسط أجواء رومانسية على شاطئ البحر".
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تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار شائعة طرده من الامارات العربية المتحدة، الامر الذي اثار بلبلة واسعة بين المتابعين متسائلين عن حقيقة الامر.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة السورية امل عرفة ظهرت فيه من ساحة الامويين في العاصمة السورية دمشق، الامر الذي اثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.
تصدر اسم الممثلة السورية هبة نور، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشرت على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ومجموعة صور تزامنا مع عيد الفطر.