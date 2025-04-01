زواج امينة خليل قريبا وتكفلها بمصاريف الحفل.. اليكم هوية العريس

وفي التفاصيل، فقد جاء في منشور شربليتا : " علم مصدري الخاص أن النجمة المصرية أمينة خليل تستعد لدخول القفص الذهبي مع مصورها الخاص أحمد زعتر، في حفل زفاف فاخر بأحد أهم الفنادق اليونانية نهاية مايو المقبل".

وأضافت: " ما يثير الدهشة أن أمينة قررت تحمل كافة تكاليف الزفاف بنفسها، في خطوة غير معتادة".

و اختتمت: " الزفاف سيكون محدود الحضور، مقتصرا على العائلة و الأصدقاء المقربين، وسط أجواء رومانسية على شاطئ البحر".



