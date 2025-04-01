فيديو لـ امل عرفة من ساحة الامويين في دمشق يتصدر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة السورية امل عرفة ظهرت فيه من ساحة الامويين في العاصمة السورية دمشق، الامر الذي اثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.

