فيديو لـ امل عرفة من ساحة الامويين في دمشق يتصدر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة السورية امل عرفة ظهرت فيه من ساحة الامويين في العاصمة السورية دمشق، الامر الذي اثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.
وفي التفاصيل، ظهرت امل عرفة في الفيديو وهي تقود سيارتها في ساحة الامويين، بينما تستمع الى اغنية الفنان السوري الشاب الشامي، وعلامات السعادة والفرح واضحة على وجهها.
وتداول المتابعون عبر منصة "اكس"، الفيديو مع صور لـ امل عرفة من دمشق، حيث أُرفق الفيديو بالتعليق التالي: "الأمل والشام وساحة الأمويين"، لتقوم امل عرفة بإعادة نشر التغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، وعلقت بالقول: "هي الشام الروح والقلب والتاريخ والحضارة كلا".