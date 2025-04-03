كارولينا دي اوليفيرا تخضع لعملية جراحية جديدة.. صور من على سرير المستشفى

ونشرت كارولينا صوراً عبر "انستغرام" خلال تواجدها على سرير المستشفى، وأرفقت تعليق قالت فيه: "بعد 7 سنين من أول عملية (غيار وركي اليمين كاملاً مع بروتيز) صار وقت التاني الشمال".
وأضافت: "شكراً على صلواتكن اللي بعرف انهن كتار. الرب يبارككن، مع حبي، كارولينا".
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A post shared by Carolina Pacheco De Oliveira (@carolinadeoliveiraofficial)
A post shared by Carolina Pacheco De Oliveira (@carolinadeoliveiraofficial)
فاجأت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الجمهور برسالة شديدة اللهجة دافعت من خلالها عن السيدة الأولى لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع بعدما تعرضت لتعليقات مسيئة.
تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من زفاف الممثل السوري مصطفى المصطفى الشهير بدور مزين في مسلسل باب الحارة وذلك بعد أيام من عودة عائلته إلى سوريا نتيجة الغياب القسري.
أثار حادث هجوم نمر على عامل بالسيرك في مدينة طنطا في مصر، تساؤلات حول وسائل الحماية والأمان التي تتوافر للجمهور والعاملين أو مدربي الحيوانات المفترسة خلال عروض السيرك.