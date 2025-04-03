كارولينا دي اوليفيرا تخضع لعملية جراحية جديدة.. صور من على سرير المستشفى

ونشرت كارولينا صوراً عبر "انستغرام" خلال تواجدها على سرير المستشفى، وأرفقت تعليق قالت فيه: "بعد 7 سنين من أول عملية (غيار وركي اليمين كاملاً مع بروتيز) صار وقت التاني الشمال".

وأضافت: "شكراً على صلواتكن اللي بعرف انهن كتار. الرب يبارككن، مع حبي، كارولينا".