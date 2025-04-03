سلاف فواخرجي تدافع عن زوجة احمد الشرع: حاربوا بشرف!

فاجأت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الجمهور برسالة شديدة اللهجة دافعت من خلالها عن السيدة الأولى لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع بعدما تعرضت لتعليقات مسيئة.



وفي التفاصيل، فقد نشرت سلاف على حسابها الرسمي في تطبيق " اكس" صورة للسيدة الأولى لطيفة الدروبي وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "لا تعارضوا بالأعراض.. ولا تخوضوا المعركة بالخوض في الشرف.. وما لا ترضوه على نسائكم لا ترضوه على النسوة … ولا تقبلوا أن يكنّ بأيديكم رماح غدر.. ولا تتشبهوا بحرب الآخرين.. فحتّى للحرب أخلاق ولا يسوقوكم إلى مجراهم.. أولئك الذين لا يشعرون بلذة الإنتصار إلا بالإنتهاك أولئك الذين لا يعرفوا من النساء إلّا عوارتهن".

وتابعت: "حاربوا بشرف.. بعفة.. انتقدوا بحجة أنتم تملكونها بقوة.. وبرجولة قوتها في عطفها وتهذيبها.. وإن شتمونا.. لا تشتموهن.. ترفعوا كما كنتم.. وكما أنتم.. فصاحب الحق لا يحيد عنه والشريف لا يختم صكوك الشرف.. والمظلوم لا يَظلم.. "لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم."

واختتمت رسالتها قائلة: "هذه السيدة اللطيفة لم تؤذ أحد بشكل شخصي و لا شأن لأحد بها والمعارضة والمعركة ليست معها.. فأرجوكم كفى.. ولا تزر وازرة وزر أخرى".

وكانت قد لفتت لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري، أحمد الشرع، الأنظار بظهورها رفقته خلال الأنشطة التي أداها خلال عيد الفطر المبارك للعام الجاري.

وفي المقابل، شنّ البعض هجومًا على أحمد الشرع، وبرّروا ذلك برفضهم لملابس زوجته الي اعتبروها محاولة من رئيس المرحلة الانتقالية لإرضاء الغرب.