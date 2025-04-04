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وفاة زوجة نضال الشافعي بعد أيام من رحيل والدتها
وفاة زوجة نضال الشافعي بعد أيام من رحيل والدتها
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وفاة زوجة نضال الشافعي بعد أيام من رحيل والدتها

فن

2025-04-04 | 04:35
وفاة زوجة نضال الشافعي بعد أيام من رحيل والدتها
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Aljadeed
وفاة زوجة نضال الشافعي بعد أيام من رحيل والدتها

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، زوجة الفنان نضال الشافعي، لتلحق بوالدتها بعد أيام قليلة من مُفارقتها الحياة.

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة هند محمد علي زوجة نضال الشافعي، مؤكداً أنها توفيت بعد معاناة مع المرض، وسيُصلّى على جثمانها بعد صلاة الجمعة في مسجد أحمد بهجت بمنطقة دريم في مدينة السادس من أكتوبر.
وكانت الراحلة قد أعلنت عن وفاة والدتها، عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، حيث كتبت قائلةً: "البقاء والدوام لله... أمي في ذمّة الله".
هذا وكان نضال الشافعي قد قال خلال حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" الذي يُعرض عبر قناة "الحياة"، إنه يحب زوجته هند محمد علي، منذ كان في الصف الثاني الإعدادي، مؤكداً أنه أراد أن يسير في الطريق الصحيح مع هند، فخطبها وتزوجا بعد تخرّجهما من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية بحوالي عامين فقط.
وقال نضال الشافعي إن زوجته كانت زميلته في مراحل الدراسة، مشيراً إلى أنها شاركته العمل في أحد الأفلام، قبل أن تعتزل التمثيل للتفرغ لبيتها وزوجها، موضحا أن زوجته وقفت إلى جانبه في الكثير من الأوقات الحرِجة، وصمدت في وجه ظروف صعبة وضاغطة، ودعمته في أوقات كان فيها الرزق قليلاً.
وأشار نضال الشافعي الى أن زوجته تحمّلت أيضاً أعباء المنزل ومسؤولية الأولاد بمفردها، مشيراً إلى أنها ضحّت بموهبتها من أجله وأجلهم، مؤكداً أن هذه التضحية لا تُقدّر بثمن.
 

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