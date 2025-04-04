الشامي في رد غير متوقع على تعرضه للهجوم.. هل شتم منتقديه؟

#الشامي ردا على من يهاجمه: ياكلوا 💩 طيش !



هلقد مستواك 🤢 قد ما جربت ترقع كلامك يا 🐣pic.twitter.com/yV7qzLaoZn — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) April 3, 2025

وفي التفاصيل، وردا على سؤال احد متابعي الشامي عن سبب تعرضه لهجوم كبير من قبل البعض، قال الشامي: "حسب ظروفي النفسية وحسب قديش بكون تعبان، وبتفرق من مرة لمرة، بس دائما بيخطر عبالي جملة وحدة"، ليتبعها بكلمة اعتبرها البعض بمثابة شتيمة لمنتقديه.ولاحقا نشر الشامي مقطع فيديو آخر أوضح فيه ما قاله، ليقوم بعدها بالاعتذار من الجمهور قائلا: "فلتت شخصيتي على الستوري، بعتذر وهلق منرجع نعيد الأسئلة بطريقة صح".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلام الشامي هذا، فانهالت التعليقات اذ قال احدهم: "والله عيب.. انو شو هالمستوى اللي وصلنالو عنجد ينضب بقى"، وعلق آخر: "الحق على اللّي كبر براسه".