رحيل نجم بوليوود مانوج كومار والرئاسة الهندية تنعاه بكلمات مؤثرة

واكد الدكتور سانتوش شيتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى ديروباي أمباني، وفاة النجم في بيان رسمي شاركه، جاء فيه: توفي الممثل المخضرم شري مانوج كومار جي بسلام في مستشفى كوكيلابين أمباني صباح اليوم حوالي الساعة 3:30 صباحاً.

وأضاف أن الراحل توفي نتيجة مشاكل صحية مرتبطة بتقدمه في السن، إذ يُقال أنه تعرض لأزمة قلبية حادة، تفاقمت بسبب تليف الكبد اللا تعويضي.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لوفاة الممثل مانوج كومار، واصفاً إياه بـ"رمز للسينما الهندية"، وكتب في تغريدة له على منصة "إكس": ستظل أفلامه مصدر إلهام للأجيال.

وكتب: أشعر بحزن عميق لرحيل الممثل والمخرج الأسطوري السيد مانوج كومار جي. لقد كان رمزاً للسينما الهندية، وقد ذُكر اسمه بشكل خاص لحماسته الوطنية التي انعكست في أفلامه.

كما نعت الرئيسة الهندية "دروبادي مورمو" الممثل عبر موقع "إكس" قائلةً: "أحزنني رحيل الممثل والمخرج الأسطوري "مانوج كومار جي". لقد ترك بصمةً لا تُمحى في السينما الهندية. خلال مسيرته الطويلة والمتميزة، اشتهر بأفلامه الوطنية، التي عزّزت الشعور بالفخر بإسهامات الهند وقيمها".

وكتبت: "ستبقى الشخصيات الرمزية للأبطال الوطنيين، والمزارعين، والجنود الذين جسّدهم محفورة في ذاكرتنا الجماعية. ستغرس أعماله السينمائية الفخر الوطني وتُلهم الأجيال القادمة. أتقدم بأحر التعازي لعائلته ومعجبيه".