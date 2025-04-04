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سلاف فواخرجي تروي موقفا مبكيا جمعها بأهالي اصدقائها الذين فقدتهم في احداث الساحل
سلاف فواخرجي تروي موقفا مبكيا جمعها بأهالي اصدقائها الذين فقدتهم في احداث الساحل
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سلاف فواخرجي تروي موقفا مبكيا جمعها بأهالي اصدقائها الذين فقدتهم في احداث الساحل

فن

2025-04-04 | 09:59
سلاف فواخرجي تروي موقفا مبكيا جمعها بأهالي اصدقائها الذين فقدتهم في احداث الساحل
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Aljadeed
سلاف فواخرجي تروي موقفا مبكيا جمعها بأهالي اصدقائها الذين فقدتهم في احداث الساحل

تصدر اسم الفنانة السورية سلاف فواخرجي محركات البحث والتريند بعد نشرت بوست مطولا تعلق فيها على تطورات الوضع في الساحل السوري وخسارة الكثير لارواحهم من بينهم اصدقائها.

وفي التفاصيل كتبت سلاف فواخرجي: في جملة استوقفتني كتير ، من أهلنا بالساحل وبالريف ، لما عم عزي الأهالي برفقاتي الكتار اللي فقدتهم ، أو عم عزي رفقاتي بأهاليهم اللي استشهدوا بالمجازر اللي صارت وعم تصير ، جملة تكررت بعفوية ووعي وبدون اتفاق ولا معرفة … وبمنتهى الألم ومنتهى الرحمة بنفس الوقت ! كل حدا كل حدا كان يقلي عن شهيده : ان شاء الله يكون دمه أو دمها فداء أو قربان لسوريا … ويكون هالدم آخر دم بينزف عالأرض السورية … استوقفتني هالجملة كتير ….. حاجتها هالأرض كل هالسنين .. حلّها تشبع أضحيات وقرابين من كل السوريين .. ياريت كلنا نفكر بهي الطريقة … ونسأل حالنا ، وأخرتها ؟ لوين رايحين ؟ مافي زر سحري للمستقبل … لننجو ؟ الماضي ماله زرار لانه ماضي راح ومابيرجع ! بس بكرة إذا نحنا بدنا وقررنا ، في . ومهما كان الألم … خلي الرحمة أكبر وأوسع …
 

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