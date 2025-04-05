احدث ظهور لـ زوج نورمان اسعد يثير الجدل

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A post shared by نضال الأحمدية 🇱🇧 (@nidalalahmadieh)
A post shared by نضال الأحمدية 🇱🇧 (@nidalalahmadieh)
نشر الفنان العالميّ ساري عبّود والمعروف باسم "مساري" وزوجته مُصمّمة المجوهرات والمؤثّرة في عالم الموضة الكنديّة سحر جولستاني، الصور الأولى لمولودهما الأول.
عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها تجاه الإنجازات التي تحققها المملكة العربية السعودية، وذلك في ردها على على تدوينة للمستشار تركي آل الشيخ.
تحدثت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن الطفولة، مشيرة إلى أن الأطفال باتوا يعانون اليوم بشكل كبير، طالبة من الأهالي الغير قادرين على إعطاء أقل الحقوق لأطفالهم عدم الإنجاب موجهة كلامها لكل بلدان العالم.