احدث ظهور لـ زوج نورمان اسعد يثير الجدل

وأثار الفيديو تساؤلات المتابعون عن مكانة الشيخ مهرو محمد عبدالكريم الكسنزاني، وهو رجل سياسي عراقي كردي ينتمي إلى عائلة دينية ذات مكانة مرموقة في العراق، حصل على شهادة الدكتوراة في التاريخ، كما حصل على الدكتوراة في علم الحسابات.لدى الشيخ 6 أخوة وهو أكبرهم، ومن بين أخوته السياسي العراقي غاندي محمد عبدالكريم الكسنزاني، ووزير التجارة العراقي الأسبق ملاس محمد عبدالكريم الكسنزاني، والسياسي العراقي جنيد محمد عبدالكريم الكسنزاني.أما بالنسبة للمناصب التي تقلدها، فمنها رئاسة تحالف الوحدة الوطنية، والأمانة العامة العامة لتجمع الوحدة الوطنية العراقي، ورئاسة مجلس أمناء كلية الشيخ محمد الكسنزان الجامعة، وكذلك رئاسة المركز العالمي للتصوف والدراسات الروحية.