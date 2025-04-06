وفاة نجل الفنانة السورية ايمان عبد العزيز

وفي التفاصيل، فقد نشرت مجلة فن السورية الخبر عبر حسابها على تطبيق "انستغرام"، إذ نشرت صورة للفنانة وابنها و أرفقتها بتعليق جاء فيه: "الابن البكر للفنانة القديرة إيمان عبدالعزيز في ذمة الله .. إن لله وان إليه راجعون".
ولم يكشف حتى اللحظة سبب الوفاة أو مكان الدفن والعزاء.
View this post on Instagram
A post shared by مجلة فن Faan magazine (@faan_magazine)
A post shared by مجلة فن Faan magazine (@faan_magazine)
ردت الفنانة السورية أصالة بطريقة غير مباشرة على انباء حملها الجنسية السعودية بعد تدوينة نشرتها أثارت الجدل بها.
كشف الفنان المصري حسام حبيب عن دخوله في علاقة عاطفية جديدة مع فتاة غير مصرية من خارج الوسط الفني، مشيراً إلى أنه يخطط لإعلان خطوبته رسمياً قريباً في حفل صغير يقتصر على العائلة والمقربين فقط.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بظهور المخرج السوري عماد نجار على قناة اسرائيلية، ليهاجم الحكومة السورية الجديدة.