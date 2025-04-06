وفاة نجل الفنانة السورية ايمان عبد العزيز

وفي التفاصيل، فقد نشرت مجلة فن السورية الخبر عبر حسابها على تطبيق "انستغرام"، إذ نشرت صورة للفنانة وابنها و أرفقتها بتعليق جاء فيه: "الابن البكر للفنانة القديرة إيمان عبدالعزيز في ذمة الله .. إن لله وان إليه راجعون".

ولم يكشف حتى اللحظة سبب الوفاة أو مكان الدفن والعزاء.