المخرج السوري عماد نجار يهاجم الحكومة الجديدة والرئيس احمد الشرع خلال ظهوره على قناة اسرائيلية

وفي التفاصيل، أطل عماد نجار على قناة اسرائيلية مهاجماً الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

واعتبر نجار أن الحكومة الجديدة لا تختلف عن الحكومة القديمة، وهي حكومة من لون واحد ومستهترة بالشعب السوري.

وأضاف بأنها: "حكومة تنتمي الى هيئة تحرير الشام التي كانت وما تزال وستبقى تتبع النهج الفكري القاعدي المنبثق من رحم الاخوان المسلمين والعقلية الاسلامية المتشددة الكارهة لكل من لا ينتمي اليها فكريا".

وتابع عماد متحدثاً عن احداث الساحل متهماً الحكومة السورية فيها، وقال: "ثقافة كراهية الاخر، ليست فقط كراهية العلوية والدروز او اليهود كما كنت اشاهد في الهتافات التي كانت تهتف ضد اليهود، وأن هذه العقلية الاسلامية المتشددة تعادي حتى السنة، وانه خلال الايام الماضية كان هناك تصادم بين المتشددين المنبثق تفكيرهم من الاخوان المسلمين والسنة، ولن تنتهي عمليات القتل حتى ينتهي الفكر الذي يقود لعمليات القتل".

وعنما اذا كانت هذه الحكومة ستشكل خطرا على اسرائيل وتنوي استهدافها، اعتبر عماد نجار أن الرئيس السوري أو "الجولاني" كما قال على حد تعبيره يعمل على مبدأ البرغماتية وان اقتضت مصلحته الهجوم على اسرائيل سيفعل.

وهاجم المتابعون ظهور نجار واصفين إياه بـ "الخائن"، وجاء في أحد التعليقات: "هادا كومبارس لا يستحق الاستماع له".

وفي تعليق آخر: "يبحث عن الشرف لدى عديمي الشرف ان كنت شريفاً حقاً لكنت عرفت اين تقف منذ اكثر من ١٤ سنة كومبارس، حشاش، وفوقها خاين".