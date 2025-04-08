فيديو جديد من حفل زفاف حاتم ابن جورج وسوف يتصدر
عبّر سلطان الطرب جورج وسوف عن سعادته بزفاف نجله حاتم، موجّهًا له رسالة محملة بالحب والدعوات بحياة سعيدة، بعد احتفال عائلي وفني حافل شهد حضور عدد من النجوم الكبار والمقربين.
وفي التفاصيل، نشر الفنان جورج وسوف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف نجله حاتم، وأرفقه برسالة مؤثرة كتب فيها: "حاتم وليا.. الله يهنيكم ويجمعكم على حب وسعادة ما بتنتهي".
ولاقت اطلالة العروس وفستانها الفخم تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين اثنوا على اناقتها وجمالها.