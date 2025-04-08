فيديو جديد من حفل زفاف حاتم ابن جورج وسوف يتصدر

حلقة جديدة من برنامج الفصول الأربعة تطل من خلالها النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني مع الإعلامي علي ياسين بعد غياب عن الشاشة الصغير، لتتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياتها، من انكساراتها الى نجاحاتها، وحياتها العاطفية والعائلية، بالإضافة للحنين الى الماضي وطفولتها، وردها على كل المواقف القاسية التي واجهتها في مسيرتها.