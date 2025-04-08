باسكال مشعلاني تطل الليلة في برنامج " الفصول الأربعة " بحوار تخطى حدود الجرأة
حلقة جديدة من برنامج الفصول الأربعة تطل من خلالها النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني مع الإعلامي علي ياسين بعد غياب عن الشاشة الصغير، لتتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياتها، من انكساراتها الى نجاحاتها، وحياتها العاطفية والعائلية، بالإضافة للحنين الى الماضي وطفولتها، وردها على كل المواقف القاسية التي واجهتها في مسيرتها.
وستواجه باسكال في الحلقة نفسها أكثر من مرة بمراحل عمرية مختلفة من حياتها من خلال الذكاء الاصطناعي، فكيف ستكون المواجهة بينها وبين ذاتها؟ وهل ستصمد بوجه الاسئلة النارية؟
تابعوا الحلقة اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر اليوتيوب.