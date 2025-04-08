باسكال مشعلاني ترفض "الموت الرحيم": بدي اتعذب مثل ما الله تعذب بمراحله

تنقل اللقاء بين محطات مؤثرة، حيث بدأت الرحلة من فصل الحزن، حين عادت بذاكرتها إلى طفولتها التي وُلدت وسط أصوات القصف والحرب، وشاركت لحظة مؤثرة جداً تضمنّت تسجيل صوتي نادر لشقيقها الراحل قبل وفاته، التأثر كان واضحاً على وجهها، ولم تتمالك دموعها حين قالت: "الموت حق، بس الفراق صعب." في فصل الخريف، تناولت ألم الفقد من جديد، لكن هذه المرة من خلال حديثها عن والدها الذي رحل باكراً، والذي غيابه لم يترك أثراً كبيراً كما غياب الأم، فهي التي كانت الأب والأم معاً. ولم تتردّد باسكال في الحديث عن فكرة الموت الرحيم، وقالت إنها إن وصلت لمرحلة عذاب، فستتقبّل الألم لأنه من مشيئة الله. في فصل الشتاء، حكت عن علاقاتها العاطفية، وعن تجربة حبّ تركتها قبل أن تنال الشهرة، عن العزوبية الطويلة، والزواج، والطلاق، وحتى عن قصة زواجها المدني الذي فضّلته لضرورات واقعية. كان هناك مصارحة حقيقية حول سبب إخفائها زواجها لفترة، وجرأة واضحة في التعاطي مع موضوعات مثل الحب، الدين، الغيرة، والغيرة الذكورية.





