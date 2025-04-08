باسكال مشعلاني في اقوى تصريح: النقاب بفزّعني!

في حلقة استثنائية ومليئة بالصدق والدموع، حلت الفنانة باسكال مشعلاني ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في الموسم الثاني من برنامج "الفصول الأربعة" عبر شاشة الجديد، لتروي للمرة الأولى فصول حياتها الشخصية والفنية كما لم تُروَ من قبل.

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أنها عاشت تجربة حب مع شاب مسلم من بلد خليجي، لكنها رفضت أن تكون “ضرة”، ورفضت أي علاقة غير واضحة. وبأسلوب عفوي ساخر، تحدّثت عن "أغلى مهر" طُلب لها: جزيرة صغيرة في اليونان مع بيت ومزرعة! واحدة من أكثر لحظات الحلقة استفزازاً، كانت عند طرح موضوع غسل الزوجة قدمي زوجها. أما في فصل الربيع، فقد حكت عن بداياتها، وغنّت مباشرة على الهواء، وأعادتنا إلى مرحلة الأحلام الأولى، من المراية، للمسرح، لقرطاج، حتى لقب "الصاروخ الفني". تحدثت عن علاقتها بنجمات لبنان الأخريات، ورفضت مقارنتها بإليسا، معتبرة أنها ظلمت فنياً. في لحظة خاصة جداً، تحدثت عن أعجوبة مار إلياس، حيث فقدت بصرها لمدة ساعات، قبل أن تُشفى بمعجزة، وقالت إنها أطلقت على ابنها اسم "إيلي" تخليداً لهذه اللحظة. وبنهاية الحلقة تطرأت باسكال الى موضوع السلام مع اسرائيل، مؤكدة انها مع السلام وضد الحـ ـرب ومشيرة الى انها تحب ان تغني في القدس.