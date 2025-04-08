جويل مردينيان تثير الجدل باطلالتها الاخيرة "استلقت داخل البانيو"

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
في حلقة استثنائية ومليئة بالصدق والدموع، حلت الفنانة باسكال مشعلاني ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في الموسم الثاني من برنامج "الفصول الأربعة" عبر شاشة الجديد، لتروي للمرة الأولى فصول حياتها الشخصية والفنية كما لم تُروَ من قبل.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي ترقص برفقة ابنتيها في احدث ظهور بعد أنباء اصابتها بمرض عقب خروجها من السجن.