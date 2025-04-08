جويل مردينيان تثير الجدل باطلالتها الاخيرة "استلقت داخل البانيو"

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية جويل مردينيان، صورا لها بجلسة تصوير حديثة لها من داخل البانيو لصالح براند العدسات اللاصقة الخاص بها eye candy.

واختارت جويل إطلالة جذابة مكونة من فستان قصير من الجلد الأسود، ونسقت معه حقيبة يد وكعبا باللون الأسود أيضا جميعهم من علامة هيرميز.



ولفتت وشوم جويل أنظار الجمهور، اذ برزت بوضوح على جسدها. كما أثارت الجدل بإطلالتها، حيث اعتبر الجمهور أن اطلالتها غير موفقة خصوصاً أنها تزامنت مع المجازر الإسرائيلية في غزة. وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "والله عديمة الاحساس"، "ليش بطلتي تنزلي عن أخبار غزة"