نزار ابو حجر يغضب الجمهور بتصريحات صادمة عن قدراته الجـ ـنسية: "المرأة بدها فحولة وأنا بألف حصان"

وفي التفاصيل، حل نزار ابو حجر ضيفاَ ضمن برنامج "كيد النساء" مع مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية زين كرزون، كشف من خلاله عن رغبة احدى الفتيات بالتقرب منه.

وكشف ابو حجر بأن فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً معجبة به، وهو بادلها ذلك من خلال التاحدث معها في مكالمة هاتفية.

وعن سؤاله عن فارق العمر، كونه يبلغ من العمكر "74" عاماً، اعتبر أبو حجر أن هذا الفارق لا يعني شيء كونه يعرف امكانياته وقدراته.

واضاف: " المرأة بدها فحولة.. وأنا بألف حصان".

هذه التصريحات سببت موجة من التعليقات المستاءة من كلام الممثل السوري، واصفين إياه "بالغير أخلاقي".

وجاء في احد التعليقات: " يا عيب الشوم على شيبتك، مابقى في حياء، شكلك خرفت ومريض ما بقى عم تستوعب شو عم تحكي وكيف المذيعه قبلانة هيك لقاء معك وبهيك الفاظ وتعابير".

وفي تعليق آخر: " الله يحسن كبرتك بالتمثيل دمك تقيل كيف بالواقع".

وايضا: " ماعاد في خجل والله شيئ معيب برنامج تافه".