تطورات جديدة في مقتل عمر العزي.. توقيف 6 اشخاص بينهم زوجته!

بينهم زوجة الضحية!

السلطات التركية تلقي القبض على 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في قضية مقتل عمر العزي.. إليك آخر التطورات#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/nyoDlmlY6E — تلفزيون سوريا (@syr_television) April 9, 2025

وفي التفاصيل، قالت الوكالة التركية، إن فرق الأمن نقلت المشتبه بهم إلى المحكمة للتحقيق معهم، بعد إجراء الفحوصات الطبية، في حين قالت قناة “NTV” التركية إن الأمن تفحص كاميرات المراقبة في الحي، وطلب معلومات من السكان بشأن الجريمة.هذا وكان عُثر على المهندس السوري "عمر العزي" مقتولًا في منزله في ظروف غامضة، في حادثة مأساوية، ما أثار صدمة كبيرة في الجالية السورية داخل تركيا وعبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.وفي التفاصيل، عثر على الناشط السوري عمر العزي، الذي اشتهر بلقب "أبو خطاب"، متوفيا في منزله في ولاية غازي عنتاب التركية. وبحسب المعلومات الأولية، تم الإبلاغ عن وفاة العزي، الذي يُعتبر من الكفاءات الهندسية البارزة في مجاله، بعد اختفاءه لفترة قصيرة، مما دفع جيرانه إلى إبلاغ السلطات. عند وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث، عُثر على الجثة داخل منزله، مما أدى إلى استنفار أمني واسع في المنطقة.