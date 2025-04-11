وفاة مخرج عربي شهير بطريقة مفاجئة و عائلته تحدد موعد العزاء

رحل المخرج مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، عن عالمنا اليوم الجمعة 11 أبريل.

وأعلنت عارفة عبد الرسول، خبر الوفاة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتبت: «ورحل رفيق العمر... مصطفى درويش».



ولم تحدد أسرة الراحل مصطفى درويش، تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان والعزاء حتى الآن.

نعى المنتج محمد فوزي، المخرج الراحل مصطفى درويش، قائلا: «ألف رحمة ونور، الصديق الحبيب الفنان مصطفى درويش، الإنسان طيب القلب، أكرمتنا في الدنيا أكرمك الله بلقاء المحبين، نسأل الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين».