لقاء عفوي يجمع راغب علامة و ماجد المصري في بيروت

شارك الفنان المصري ماجد المصري متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمعه مع النجم اللبناني راغب علامة، خلال استضافة الأخير له على مائدة الغداء في لبنان.

نشر ماجد المصري عبر حسابه في منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهره وهو يستمتع بوقته مع المطرب اللبناني راغب علامة أثناء تناولهما الطعام معًا في لبنان.



وعلق ماجد على الفيديو قائلًا: دعوة من السوبر ستار راغب علامة على الغداء في لبنان الحبيبة.. شكرا يا عشرة العمر. ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من متابعي الممثل المصري الذين أبدوا إعجابهم بهذه العلاقة الطيبة بين الفنانين.