لقاء عفوي يجمع راغب علامة و ماجد المصري في بيروت

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A post shared by Maged El Masry (@magedelmasryofficial)
A post shared by Maged El Masry (@magedelmasryofficial)
تواجدت كاميرا قناة الجديد في كواليس مسرحية " كلًو مسموح " للفنانة اللبنانية كارول سماحة و المخرج روي الخوري ومن انتاج نيلة الخوري.
أفادت مصادر محلية بأن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميماً، أمس الخميس، يقضي بالحجز على جميع ممتلكات رئيس التحرير السابق لـ"جريدة الوطن" وضاح عبد ربه.
بعدما تصدر خبر حملها حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن صمتها وكشفت الحقيقة لأول مرة.