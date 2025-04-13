عاصي الحلاني يقتحم حفل زفاف نارين بيوتي ولقطات توثق الأجواء

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A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)
A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)
أعلنت اليوتيوبر السورية شيرين عمارة، المعروفة بـ شيرين بيوتي، عن موعد زفافها على اليوتيوبر السوري أسامة مروة بعد مرور أشهر على إعلانهما خطوبتهما.
تصدر اسم الممثلة السورية امارات رزق وزوجها الفنان حسام جنيد، محركات البحث والتريند بعد ان اطلا معا في حفل زفاف اليوتيوبر والمؤثرة نارين بيوتي.
تصدر مقطع فيديو يظهر والدة رجل الاعمال رامي سامو، زوج مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي نادين عمارة المعروفة باسم نارين بيوتي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قالته في حفل الزفاف، إذ أشار البعض الى ان كلامها يوحي بأنها غير راضية عن زواج ابنها من نارين.