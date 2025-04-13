عاصي الحلاني يقتحم حفل زفاف نارين بيوتي ولقطات توثق الأجواء

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وكان أبرزها لحظة اقتحام الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفل الزفاف حيث فاجأ العروسين والحضور إذ أن وجوده في الحفل لم يكن متوقعا، ليقدم بعدها أجمل اغنياته وسط أجواء مميزة مليئة بالحماس والفرح.إلى ذلك، وجه عاصي الحلاني كلمة من القلب الى العروسين، متمنيا لهما حياة سعيدة مليئة بالفرح والحب.