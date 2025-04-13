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عاصي الحلاني يقتحم حفل زفاف نارين بيوتي ولقطات توثق الأجواء
عاصي الحلاني يقتحم حفل زفاف نارين بيوتي ولقطات توثق الأجواء
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عاصي الحلاني يقتحم حفل زفاف نارين بيوتي ولقطات توثق الأجواء

فن

2025-04-13 | 05:10
عاصي الحلاني يقتحم حفل زفاف نارين بيوتي ولقطات توثق الأجواء
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Aljadeed
عاصي الحلاني يقتحم حفل زفاف نارين بيوتي ولقطات توثق الأجواء

تصدر اسم صانعة المحتوى نارين عمارة، المعروفة باسم نارين بيوتي، وزوجها رجل الاعمال رامي سامو، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد احتفالهما بزواجهما يوم أمس السبت في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة الفخمة في الامارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وكان أبرزها لحظة اقتحام الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفل الزفاف حيث فاجأ العروسين والحضور إذ أن وجوده في الحفل لم يكن متوقعا، ليقدم بعدها أجمل اغنياته وسط أجواء مميزة مليئة بالحماس والفرح.
إلى ذلك، وجه عاصي الحلاني كلمة من القلب الى العروسين، متمنيا لهما حياة سعيدة مليئة بالفرح والحب.

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