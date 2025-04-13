نجم عربي شهير ممنوع من دخول اميركا وهذا ما كشفه

وأكد المغني المغربي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" أخيراَ، أنه فوجئ بمنعه من دخول الأراضي الأميركية فور وصوله إلى المطار لإتمام إجراءات السفر، مما شكّل صدمة له ولفريق عمله.وأوضح أن سلطات المطار طلبت منه التوجه إلى سفارة بلاده للكشف عن حيثيات قرار منع دخوله، مشيرا إلى أن الجهات المنظمة للمؤتمر قامت بإجراء اتصالات للتحقق من الأسباب، رغم حصوله على دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر.ووجّه الفنان المغربي اعتذاره إلى كل من كان في انتظاره لحضور المؤتمر والندوة التي كان من المقرر أن يتحدث فيها عن مسيرته الفنية، مشيراً إلى أن التوصل إلى حل لهذه الأزمة قد يستغرق وقتاً طويلًا.