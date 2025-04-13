نجم عربي شهير ممنوع من دخول اميركا وهذا ما كشفه

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A post shared by 𝐃 𝐎 𝐔 𝐙 𝐈 دوزي (@douziofficial)
A post shared by 𝐃 𝐎 𝐔 𝐙 𝐈 دوزي (@douziofficial)
في واحدة من أقوى الحلقات وأكثرها جرأة وصدقًا، يفتح زياد نجيم قلبه كما لم يفعل من قبل. من أسرار طفولته الغريبة وندمه العميق، إلى فلسفته الروحية المتمردة التي يختصرها بجملة: "الوقت هو الله".
وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى الفنانة المصرية آمال ماهر، بعد أن اجتمعتا في أمسية فنية استثنائية حملت عنوان "ليلة دايم السيف"، تكريماً لمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل في 3 أبريل/ نيسان الحالي.