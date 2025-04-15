لطيفة تنعى ضحايا معهد المزونة في تونس .. وهذا ما طلبته

وطالبت الفنانة بإصلاح عاجل للبنية التحتية للمدارس والمعاهد القديمة، مضيفة: "المفروض تحرّك سريع لإصلاح كل المدارس والمعاهد الآيلة للسقوط. أنادي بوقفة اجتماعية من كل الفنانين والمجتمع المدني، لنساعد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كفاية شباب ضاعوا في البحار وهاجروا… على الأقل نحافظ على شبابنا وأطفالنا الموجودين في تونس، يتعلّموا بعزّة وكرامة."ويأتي تعليق لطيفة في وقت أوقفت فيه جميع المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في البلاد الدروس، استجابةً لدعوة نقابة التعليم الثانوي ليوم حداد وطني، فيما تواصلت ردود الفعل الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين وتحسين أوضاع المؤسسات التربوية، خاصة في المناطق الداخلية.