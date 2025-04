جوني ديب يصدم الجمهور في احدث ظهور.. الشيب غطى رأسه!

RETORNO TRIUNFAL! Johnny Depp Volta a Hollywood após Escândalo em Filme com Penélope Cruzhttps://t.co/fzOlsliGc3 pic.twitter.com/4EjHApByEQ — seliganerd.com (@seliganerd_) April 15, 2025

وتساءل الجمهور عن سبب التغيير الكبير في شكل النجم العالمي، ليتضح أن الصورة نشرتها شركة Lionsgate للإنتاج الفني، لتكشف من خلالها أنها الإطلالة التي سيعتمدها النجم لفيلمه الجديد.وقد بدأت شركة Lionsgate للإنتاج الفني بالترويج لفيلم Day Drinker، ونشرت الصورة الأولى لكواليس العمل، الذي يطل فيه النجم جوني ديب بعد غياب دام 5 سنوات عن هوليوود؛ بسبب مشاكله القانونية مع طليقته آمبر هيرد.ويشار إلى أن فيلم Day Drinker من إخراج مارك ويب، ويجمع جوني ديب والنجمة الإسبانية بينيلوبي كروز في رابع تعاون بينهما، بعد مشاركتهما في أفلام Blow وPirates of the Caribbean: On Stranger Tidesو Murder on the Orient Express.