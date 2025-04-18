فضل شاكر يخرج عن صمته.. هذه حقيقة براءته!
في أول تعليق له على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نفى الفنان اللبناني فضل شاكر صدور حكم جديد ببراءته من المحكمة العسكرية، موضحًا أن الحكم الذي يتم تداوله يعود إلى عام 2018، حيث قضت المحكمة آنذاك بمنع محاكمته غيابيًا في قضية أحداث عبرا، وذلك لعدم ثبوت مشاركته في القتال مع الجيش اللبناني.
وأكد شاكر عبر صفحته الرسمية أن القضايا الأخرى العالقة لا تزال قيد المتابعة، وتشمل اتهامات بالتدخل بالإرهاب وتبييض الأموال وتعكير صلة لبنان بإحدى الدول. وقد صدرت بشأنها أحكام غيابية وصفها بـ"المجحفة"، مشيرًا إلى أنه لم يُمنح حق الدفاع عن نفسه ولم يُستمع إلى أقواله حتى اليوم.
واختتم شاكر بيانه بالتأكيد على أن المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة، مشددًا على ثقته بكلمة الفصل للقضاء اللبناني. كما عبّر عن امتنانه لكل من تواصل معه وأبدى تعاطفه وتضامنه مع قضيته.