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ممثلة لبنانية شهيرة تعرضت لنزيف في الدماغ وكادت تخسر حياتها
ممثلة لبنانية شهيرة تعرضت لنزيف في الدماغ وكادت تخسر حياتها
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ممثلة لبنانية شهيرة تعرضت لنزيف في الدماغ وكادت تخسر حياتها

فن

2025-04-18 | 08:55
ممثلة لبنانية شهيرة تعرضت لنزيف في الدماغ وكادت تخسر حياتها
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Aljadeed
ممثلة لبنانية شهيرة تعرضت لنزيف في الدماغ وكادت تخسر حياتها

نشرت الممثلة اللبنانية جوي سلامة، على حسابها عبر "انستغرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه على سرير المستشفى، حيث استذكرت الظرف الصحيّ الصعب الذي مرّت به قبل عام بالتحديد.

وفي التفاصيل، قالت جوي: "في مثل هذا اليوم من عام مضى، ١٨ نيسان، أُصبتُ بتمدد في الأوعية الدموية الدماغية.. كانت تلك اللحظة الأكثر رعبًا وألمًا في حياتي، لكن في خضمّ هذا الخوف، سمعتُ همسًا: "لم يحن وقتك بعد".
وتابعت: "لم ينتهِ الله مني.. أخذوني إلى مستشفى يُدعى "قلب يسوع"، لم تكن مصادفة، بل كان وعدًا.. واليوم، ١٨ نيسان، هو الجمعة العظيمة.. اليوم الذي نتذكر فيه ألمه وصليبه ومحبته.. وأتذكر أنني نهضتُ من جديد، ليس بقوتي، بل بنعمته"، خاتمة كلامها بالقول: "بجروحه، شُفينا.. كل المجد ليسوع".
 

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