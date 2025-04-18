ممثلة لبنانية شهيرة تعرضت لنزيف في الدماغ وكادت تخسر حياتها

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A post shared by Joy Salameh / جوي سلامة (@joysalamehofficial)
A post shared by Joy Salameh / جوي سلامة (@joysalamehofficial)
تعرضت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور للتنمر على ملامحها، حيث اعتبر البعض على مواقع التواصل الإجتماعي أن معالم كبرها في السن ظهرت.
أعلنت البلوغر السورية رغد التشة الشهيرة بلقب "رغودة" اعتزال عملها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تعرضها لانتقادات حادة نتيجة أسلوبها في تقديم الفيديوهات.
في أول تعليق له على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نفى الفنان اللبناني فضل شاكر صدور حكم جديد ببراءته من المحكمة العسكرية، موضحًا أن الحكم الذي يتم تداوله يعود إلى عام 2018، حيث قضت المحكمة آنذاك بمنع محاكمته غيابيًا في قضية أحداث عبرا، وذلك لعدم ثبوت مشاركته في القتال مع الجيش اللبناني.