نقل والدة اروى اليمنية الى المستشفى بشكل طارئ

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A post shared by Arwa | اروى (@arwaonline)
A post shared by Arwa | اروى (@arwaonline)
تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج "مع رابعة" الليلة على قناة الجديد، في حلقة مميزة مليئة بالاجواء الحماسية.
رزقت الفنانة المصرية ريم سامي بمولودها الأول، امس الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، بعد مرور نحو عام على زواجها من رجل الأعمال محمد المغازي.
تعرضت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور للتنمر على ملامحها، حيث اعتبر البعض على مواقع التواصل الإجتماعي أن معالم كبرها في السن ظهرت.