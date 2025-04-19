نقل والدة اروى اليمنية الى المستشفى بشكل طارئ

شاركت الفنانة أروى صورة لوالدتها التي ترقد على سرير المرض في أحد المستشفيات وذلك من خلال منشور و"ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام".وكتبت الفنانة على الصورة مخاطبة متابعيها، قائلة: الدعاء يغير الأقدار، أمنتكم أمانة ادعوا لأمي الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها، آمين.أرفقت أروى صورة والدتها بتعليق وقالت: امنتكم ادعولها.