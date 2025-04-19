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نقل والدة اروى اليمنية الى المستشفى بشكل طارئ
نقل والدة اروى اليمنية الى المستشفى بشكل طارئ
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نقل والدة اروى اليمنية الى المستشفى بشكل طارئ

فن

2025-04-19 | 04:50
نقل والدة اروى اليمنية الى المستشفى بشكل طارئ
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Aljadeed
نقل والدة اروى اليمنية الى المستشفى بشكل طارئ

تصدر اسم الفنانة اليمينة اروى محركات البحث والتريند بعد ان كشفت عن تعرض والدتها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، وناشدت جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام" بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

شاركت الفنانة أروى صورة لوالدتها التي ترقد على سرير المرض في أحد المستشفيات وذلك من خلال منشور و"ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام".
وكتبت الفنانة على الصورة مخاطبة متابعيها، قائلة: الدعاء يغير الأقدار، أمنتكم أمانة ادعوا لأمي الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها، آمين.
أرفقت أروى صورة والدتها بتعليق وقالت: امنتكم ادعولها.

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