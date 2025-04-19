سهرة فنية بامتياز تجمع الطرب والغناء في حلقة "مع رابعة" الليلة

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، جانباً من زيارته إلى موقع أم قيس الأثري، الواقع في شمالي المملكة الأردنية الهاشمية برفقة زوجته الاميرة رجوة.
كشفت الممثلة اللبنانية دجى حجازي عن تعرضها لحادث سير، وذلك من خلال “ستوري” شاركتها عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام”.
تصدر اسم الممثلة السورية صباح الجزائري الشهيرة بدور "ام عصام" في باب الحارة محركات البحث والتريند بعد ان خطفت حفيدتها قلوب المتابعين بجمالها.