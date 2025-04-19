سهرة فنية بامتياز تجمع الطرب والغناء في حلقة "مع رابعة" الليلة

تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج "مع رابعة" الليلة على قناة الجديد، في حلقة مميزة مليئة بالاجواء الحماسية.

