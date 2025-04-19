حفيدة صباح الجزائري تخـ ـطف الانظار في احدث ظهور لها

وفي التفاصيل نشر الفنان اللبناني كرم التقي وزوجته حنين ضو، مجموعة من الصور والفيديوهات الواضحة لطفلتهما الصغيرة تولين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وجهها للمرّة الأولى.وجاء المنشور في إطار رسالة حب وتقدير وجهتها ضو لنجل الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري، قائلةً باللغة الإنكليزية: "إلى من لم يكفّ عن دعمي، حتى في أحلك لحظاتي. إلى زوجي الذي أحبه، فوجوده مصدر سعادتي الدائمة. إلى الأب الذي يتجلى حبه وعنايته وقلبه الذهبي في كل ما يفعله. إلى الصديق الذي يجد طريقة لجعل كل يوم أكثر تميزًا. شكرًا لك. أنت عالمنا بأكمله! نحبك".وأشادت التعليقات بجمال تولين التقي، مع الإشارة إلى شبهها الكبير بوالدتها.