يزن السيد بتصريح صادم عن احمد الشرع: ما عندي مشكلة نرجع للدين!

وفي لقاء تلفزيوني، تطرق يزن السيد الى موضوع التشدد الديني في سوريا، مع استلام احمد الشرع الرئاسة في سوريا، قائلا: "ما عندي مشكلة ترجع شوي للدين"، ليرد بعدها على سؤال المذيعة عن رأيه بفرض الحجاب بالقول: "عندي مشكلة اذا في حدا ما بدو يتحجب، واعتقد هذا الامر بين الانسان وخالقه".من هنا، سألت المذيعة يزن السيد ما اذا كان سيطلب يوما من الأيام من زوجته ان ترتدي الحجاب، فقال: "ليش لأ"، ليصف الرئيس السوري احمد الشرع بـ "رايق وظريف".