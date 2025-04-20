تانيا صالح تتحدث بجرأة عن رجال الدين في "بيت الشاعر"

وفتحت تانيا صالح قلبها وتحدثت عن تجربتها مع الحرب والطلاق بالاضافة الى تفاصيل مختلفة عن حياتها المهنية والشخصية.
وتأثرت صالح بالحديث عن زيارتها الأولى إلى لبنان والجنوب بعد الحرب، كما تحدثت بجرأة عن رجال الدين.
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً للفنان ناصيف زيتون وزوجته الفنانة دانييلا رحمة، في أثناء وجودهما معا في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.
خرجت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عبر بث مباشر على "انستغرام"، على جمهورها لتكشف العديد عن أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى، إضافة الى الكشف عن موعد عودة برنامجها من جديد، وتوجهيها النصيحة للفتيات كعادتها.
كشف الطبيب واليوتيوبر المصري علي غزلان عن طلاقه للمرة الثانية من زوجته الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، موضحًا أن الانفصال تم منذ قرابة شهر بهدوء ومن دون ضجيج.