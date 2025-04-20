تانيا صالح تتحدث بجرأة عن رجال الدين في "بيت الشاعر"

كشف الطبيب واليوتيوبر المصري علي غزلان عن طلاقه للمرة الثانية من زوجته الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، موضحًا أن الانفصال تم منذ قرابة شهر بهدوء ومن دون ضجيج.