الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تانيا صالح تتحدث بجرأة عن رجال الدين في "بيت الشاعر"
A-
A+

تانيا صالح تتحدث بجرأة عن رجال الدين في "بيت الشاعر"

فن

2025-04-20 | 11:48
تانيا صالح تتحدث بجرأة عن رجال الدين في "بيت الشاعر"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تانيا صالح تتحدث بجرأة عن رجال الدين في "بيت الشاعر"

استضافت الإعلامية ميشيل تويني، الفنانة اللبنانية تانيا صالح، ضمن حلقة جديدة من برنامج "بيت الشاعر.

وفتحت تانيا صالح قلبها وتحدثت عن تجربتها مع الحرب والطلاق بالاضافة الى تفاصيل مختلفة عن حياتها المهنية والشخصية 

وتأثرت صالح بالحديث عن زيارتها الأولى إلى لبنان والجنوب بعد الحرب، كما تحدثت بجرأة عن رجال الدين.

 

اقرأ ايضا في فن

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في شوارع بيروت.. فيديو يوثق ما حصل
12:22

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في شوارع بيروت.. فيديو يوثق ما حصل

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً للفنان ناصيف زيتون وزوجته الفنانة دانييلا رحمة، في أثناء وجودهما معا في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

12:22

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في شوارع بيروت.. فيديو يوثق ما حصل

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً للفنان ناصيف زيتون وزوجته الفنانة دانييلا رحمة، في أثناء وجودهما معا في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة
12:11

رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة

خرجت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عبر بث مباشر على "انستغرام"، على جمهورها لتكشف العديد عن أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى، إضافة الى الكشف عن موعد عودة برنامجها من جديد، وتوجهيها النصيحة للفتيات كعادتها.

12:11

رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة

خرجت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عبر بث مباشر على "انستغرام"، على جمهورها لتكشف العديد عن أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى، إضافة الى الكشف عن موعد عودة برنامجها من جديد، وتوجهيها النصيحة للفتيات كعادتها.

علي غزلان يعلن طلاقه من فرح شعبان للمرة الثانية
12:09

علي غزلان يعلن طلاقه من فرح شعبان للمرة الثانية

كشف الطبيب واليوتيوبر المصري علي غزلان عن طلاقه للمرة الثانية من زوجته الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، موضحًا أن الانفصال تم منذ قرابة شهر بهدوء ومن دون ضجيج.

12:09

علي غزلان يعلن طلاقه من فرح شعبان للمرة الثانية

كشف الطبيب واليوتيوبر المصري علي غزلان عن طلاقه للمرة الثانية من زوجته الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، موضحًا أن الانفصال تم منذ قرابة شهر بهدوء ومن دون ضجيج.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025