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راغب علامة ونوال الزغبي ونيشان ينعون البابا فرنسيس: خسر العالم رمز الإنسانية
راغب علامة ونوال الزغبي ونيشان ينعون البابا فرنسيس: خسر العالم رمز الإنسانية
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راغب علامة ونوال الزغبي ونيشان ينعون البابا فرنسيس: خسر العالم رمز الإنسانية

فن

2025-04-21 | 04:27
راغب علامة ونوال الزغبي ونيشان ينعون البابا فرنسيس: خسر العالم رمز الإنسانية
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Aljadeed
راغب علامة ونوال الزغبي ونيشان ينعون البابا فرنسيس: خسر العالم رمز الإنسانية

أعلن الفاتيكان صباح اليوم، وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاماً بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً.

وحرص عدد من نجوم الفن والاعلام في لبنان على نعي البابا فرنسيس، وكان أبرزهم الفنان اللبناني راغب علامة الذي نشر صورة للبابا على حسابه عبر منصة "اكس"، وارفقها بالتعليق التالي: "اليوم خسر العالم رمز الانسانية والمحبة والسلام البابا فرنسيس، وكأنه انهى واجبه بعد اسبوع الآلام ورحل في اثنين عيد الفصح المجيد تاركاً وراءه مسيرة من الانسانية والتواضع والمسامحة.. فلترقد روحك بسلام".
من جهتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي غردت على حسابها عبر منصة "اكس" قائلة: "وفاة البابا فرنسيس"، مرفقة كلامها بقلب مكسور.
اما الإعلامي نيشان، فنشر صورة للبابا فرنسيس، وارفقها بالتعليق التالي: "رَحَلَ القلب الكبير.. وفاة قداسة البابا فرنسيس... مَشَى على دَرب التَّواضُع والرَّحمَة، وحمل آلام العالم في صلاته وكلماته.. كان رسولًا للمَحَبَّة.. رَحيلُهُ خسارة إنسانية عظيمة، لكن نوره سيبقى حيًا في الضمائر".

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