حكم قضائي يُدين ورثة حلمي بكر بمبلغ ضخم

قضت محكمة مصرية بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، إلى جانب الفوائد القانونية بنسبة 4% تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية.



يأتي هذا الحكم على خلفية سلفة مالية كان قد حصل عليها الراحل من الطبيب قبل وفاته، دون أن يقوم بسدادها أو التوصل إلى تسوية ودية.

الطبيب صاحب الدعوى طالب الورثة، وهم هشام حلمي بكر نجل الراحل، وزوجته سماح بصفتها وصية بلا أجر على ابنتهما القاصرة ريهام حلمي بكر، برد مبلغ السلفة المالية، واستندت الدعوى إلى إيصال استلام رسمي مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024، يثبت تلقي الموسيقار المبلغ المذكور.

