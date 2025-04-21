بأجواء رومانسية.. رشا شربتجي تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها

وبفيديو رومانسي، شارك إبراهيم شيخ أجواء الاحتفال بعيد ميلاد زوجته عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، حيث سيطرت على أجواء الحفل السعادة والحب.
وكتب تعليق مليء بالمشاعر، وقال فيه: " كل عام وانتي الحب.. كل عام وانت دائماً بتعطي الطاقة الايجابية والجمال والشغف لكل اللي حواليكي.. كل عام ونحنا بقلوب بعض.. كل عام ونحنا عم نعيش و نتنفس حُرّية
نفرح نشتغل ننجح نحب نرقص نحتفل و نعيش متل ما بنحب و نكون كلنا كلنا حد بعض.. كل عام وانت العرابة كل عام و انتي رفيقتي وحبيبي".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Ibrahim Sheikh ibrahim | ابراهيم شيخ ابراهيم ⚡️ (@ibrahim_sheikh_ibrahim)
تمت مشاركة منشور بواسطة Ibrahim Sheikh ibrahim | ابراهيم شيخ ابراهيم ⚡️ (@ibrahim_sheikh_ibrahim)
شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها على "إنستغرام" بمجموعة صور عائلية في العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بعيد الفصح.
توجّه الفنان الكويتي عبد الله الرويشد الى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه التي بدأها قبل فترة إثر تعرّضه لوعكة صحية أثّرت سلباً في صحته.
فاجأت الممثلة السورية متابعيها، بنشرها رسالة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، توجهت فيها بالشكر والاعتذار لمن دعمها.