بأجواء رومانسية.. رشا شربتجي تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها

وبفيديو رومانسي، شارك إبراهيم شيخ أجواء الاحتفال بعيد ميلاد زوجته عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، حيث سيطرت على أجواء الحفل السعادة والحب.

وكتب تعليق مليء بالمشاعر، وقال فيه: " كل عام وانتي الحب.. كل عام وانت دائماً بتعطي الطاقة الايجابية والجمال والشغف لكل اللي حواليكي.. كل عام ونحنا بقلوب بعض.. كل عام ونحنا عم نعيش و نتنفس حُرّية

نفرح نشتغل ننجح نحب نرقص نحتفل و نعيش متل ما بنحب و نكون كلنا كلنا حد بعض.. كل عام وانت العرابة كل عام و انتي رفيقتي وحبيبي".