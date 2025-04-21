عاصي الحلاني وزوجته يحتفلان بعيد الفصح بأجواء مميزة مع العائلة

فتحت عارضة الأزياء الأردنية سارة النار على الفنان المصري حسام حبيب مؤكدةً أنه دمرها نفسياً بعد تصريحه عن وجود قصة حب بينهما، وأنه سوف يتقدّم لخطبتها خلال الفترة المقبلة، مشيرةً الى أن عائلتها انزعجت كثيراً من حديثها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدّمه نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2".