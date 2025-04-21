عاصي الحلاني وزوجته يحتفلان بعيد الفصح بأجواء مميزة مع العائلة

ووثقت ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة عاصي الحلاني، كوليت الحلاني الاجواء بمقطع فيديو عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام".
فتحت عارضة الأزياء الأردنية سارة النار على الفنان المصري حسام حبيب مؤكدةً أنه دمرها نفسياً بعد تصريحه عن وجود قصة حب بينهما، وأنه سوف يتقدّم لخطبتها خلال الفترة المقبلة، مشيرةً الى أن عائلتها انزعجت كثيراً من حديثها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدّمه نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2".
شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها على "إنستغرام" بمجموعة صور عائلية في العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بعيد الفصح.
احتفلت المخرج السورية رشا شربتجي برفقة زوجها الممثل السوري إبراهيم شيخ ابراهيم، الذي عايدها على طريقته الخاصة.