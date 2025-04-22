مازن الناطور يوجه رسالة مفاجئة لـ باسم ياخور " راجع أفكارك

وفي التفاصيل، وخلال لقاء مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات أكد الناطور أن حديث باسم كان غير موفق بالمرّة، مشيراً إلى أن ملايين السوريين فقدوا أحبّاءهم بسبب وحشية النظام، لافتاً إلى أنه شخصياً فقد 17 فرداً من أسرته، كما اضطر والداه إلى العيش بعيداً عن الوطن، ليفقدهما لاحقاً ويدفنا في الأردن.

ووجّه الناطور رسالة إلى ياخور، قائلاً: “راجع أفكارك قليلاً.. سوريا فيها الكثير من الناس الذين يحبونك، ولو عدت إليها، لن يؤذيك أحد.. سوريا بلد للجميع، والمخطئ يمكنه أن يعتذر، والشعب سيكون متسامحاً، لكن لا يوجد مبرر لأن يكون أحد خنجراً بيد الجلاد أو المجرم”.

أشار باسم ياخور في بداية تصريحاته، إلى أنه والراحل نضال سيجري ساعدا في إطلاق سراح 300 متظاهر من اللاذقية، لكن عندما حاولا تكرار الأمر، وُجهت لهما رسالة تهديد واضحة من النظام، وهو من قال ذلك بنفسه.