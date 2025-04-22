ابن سلاف فواخرجي يلفت الانظار بغنائه باللغة الانكليزية

وفي التفاصيل، حصد مقطع فيديو لابن الفنانة الممثلة سلاف فواخرجي تفاعلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدم أغنية باللغة الإنكليزية خلال حضورهما احتفال شم النسيم.
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A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
فاجأت الفنانة العالمية جنيفير لوبيز متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصورة لابنها ماكسيميليان من المغنّي مارك أنتوني، في ظهور نادر له على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين الجمهور، مجموعة صور وثقت من خلالها احتفالها برفقة عدد من الفنانين بعيد "شم النسيم"، ومنهم نبيلة عبيد، سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان، فيفي عبده، نرمين الفقي، دنيا عبد العزيز، خالد زكي، هاني رمزي، لبلبة، رانيا فريد شوقي، أمير شاهين، الإعلاميتان بوسي شلبي وهالة سرحان.
تصدّر الفنان المصري رامز جلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن شارك جمهوره صورة جديدة طريفة احتفالاً بعيد ميلاده، أرفقها برسالة عفوية تحمل بصمته المعتادة من الدعابة والسخرية.