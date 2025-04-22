ابن سلاف فواخرجي يلفت الانظار بغنائه باللغة الانكليزية

شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين الجمهور، مجموعة صور وثقت من خلالها احتفالها برفقة عدد من الفنانين بعيد "شم النسيم"، ومنهم نبيلة عبيد، سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان، فيفي عبده، نرمين الفقي، دنيا عبد العزيز، خالد زكي، هاني رمزي، لبلبة، رانيا فريد شوقي، أمير شاهين، الإعلاميتان بوسي شلبي وهالة سرحان.