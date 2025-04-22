جينيفر لوبيز تفاجئ الجميع بملامح ابنها الوسيم

وحرصت جينيفر لوبيز على الاحتفال مع توأمها إيمي وماكسيميليان (17 عاماً) بعيد الفصح من خلال اتصال هاتفي، لارتباطها بأعمال أخرى وعدم تمكّنها من التواجد معهما في المكان نفسه.

وشاركت "جي لو" متابعيها على "إنسغرام" بصورة من مكالمة عبر تطبيق FaceTime مع توأمها، وكشفت من خلالها عن وجه ابنها بعدما كبُر وبات شاباً وسيماً ولكنه يفضّل البقاء بعيداً من الأضواء والنجومية والمهرجانات، على عكس شقيقته إيمي التي تحرص على التواجد مع والدتها في الكثير من المناسبات الفنية.

وعلّقت لوبيز على المنشور معبّرةً عن امتنانها بالقول: "عيد فصح سعيد، ممتنة لهذا التطبيق الذي يقرّب الأم العاملة من أولادها أثناء تنقّلها".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، وأبدوا إعجابهم الكبير بالشاب الوسيم الذي نادراً ما يظهر على السوشيال ميديا، وأشاروا الى الشبه الكبير بين التوأم والشاب ووالده النجم العالمي مارك أنتوني، متسائلين ما إذا كان يتمتع بأي موهبة فنية أو أنه سيبقى بعيداً من نجومية والديه.