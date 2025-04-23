مديرة مكتب دريد لحام تكشف حقيقة عودته الى سوريا

وفي التفاصيل قالت فاديا ان دريد لحام لم يغادر سوريا مطلقا بشكل نهائي بل يغادرها بين الحين والآخر بسبب التزاماته ونفت تدخل الحكومة السورية لعودته الى سوريا لانه من الاساس لم يغادرها.
واكدت فاديا ان الفنان السوري متواجد 3 ايام اسبوعيا في مكتبه لمن لديه شكوك.
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كشف الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى، تفاصيل وفاة الإعلامى السورى صبحى عطرى، عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، وأنه توفى منذ 3 أيام في ألمانيا.
شكّل رحيل الإعلامي صبحي عطري صدمة كبيرة لزملائه الإعلاميين والفنانين، وبعد انتشار الكثير من الأخبار المتباينة حول سبب الوفاة، حسم خاله الأمر وكشف عن السبب.
نشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال فيه إنه تعمد تأخير الرد على واقعة الملابس بسبب تركيزه الشديد في الحفل الثاني الذي أقيم على مسرح "كوتشيلا".