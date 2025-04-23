الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مديرة مكتب دريد لحام تكشف حقيقة عودته الى سوريا
مديرة مكتب دريد لحام تكشف حقيقة عودته الى سوريا
A-
A+

مديرة مكتب دريد لحام تكشف حقيقة عودته الى سوريا

فن

2025-04-23 | 07:30
مديرة مكتب دريد لحام تكشف حقيقة عودته الى سوريا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مديرة مكتب دريد لحام تكشف حقيقة عودته الى سوريا

خرجت مديرة مكتب الفنان السوري دريد لحام عن صمتها وردت على انباء عودته الى سوريا بعد غياب.

وفي التفاصيل قالت فاديا ان دريد لحام لم يغادر سوريا مطلقا بشكل نهائي بل يغادرها بين الحين والآخر بسبب التزاماته ونفت تدخل الحكومة السورية لعودته الى سوريا لانه من الاساس لم يغادرها.

واكدت فاديا ان الفنان السوري متواجد 3 ايام اسبوعيا في مكتبه لمن لديه شكوك.

 

اقرأ ايضا في فن

معلومات صادمة عن وفاة الاعلامي صبحي عطري .. توفي قبل 3 ايام في المانيا
09:54

معلومات صادمة عن وفاة الاعلامي صبحي عطري .. توفي قبل 3 ايام في المانيا

كشف الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى، تفاصيل وفاة الإعلامى السورى صبحى عطرى، عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، وأنه توفى منذ 3 أيام في ألمانيا.

09:54

معلومات صادمة عن وفاة الاعلامي صبحي عطري .. توفي قبل 3 ايام في المانيا

كشف الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى، تفاصيل وفاة الإعلامى السورى صبحى عطرى، عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، وأنه توفى منذ 3 أيام في ألمانيا.

الكشف عن سبب وفاة الإعلامي صبحي عطري و خاله يرثيه بكلمات مؤثرة
07:54

الكشف عن سبب وفاة الإعلامي صبحي عطري و خاله يرثيه بكلمات مؤثرة

شكّل رحيل الإعلامي صبحي عطري صدمة كبيرة لزملائه الإعلاميين والفنانين، وبعد انتشار الكثير من الأخبار المتباينة حول سبب الوفاة، حسم خاله الأمر وكشف عن السبب.

07:54

الكشف عن سبب وفاة الإعلامي صبحي عطري و خاله يرثيه بكلمات مؤثرة

شكّل رحيل الإعلامي صبحي عطري صدمة كبيرة لزملائه الإعلاميين والفنانين، وبعد انتشار الكثير من الأخبار المتباينة حول سبب الوفاة، حسم خاله الأمر وكشف عن السبب.

محمد رمضان يخرج عن صمته و يرد على منتقدي إطلالته في كوتشيلا
07:45

محمد رمضان يخرج عن صمته و يرد على منتقدي إطلالته في كوتشيلا

نشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال فيه إنه تعمد تأخير الرد على واقعة الملابس بسبب تركيزه الشديد في الحفل الثاني الذي أقيم على مسرح "كوتشيلا".

07:45

محمد رمضان يخرج عن صمته و يرد على منتقدي إطلالته في كوتشيلا

نشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال فيه إنه تعمد تأخير الرد على واقعة الملابس بسبب تركيزه الشديد في الحفل الثاني الذي أقيم على مسرح "كوتشيلا".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025