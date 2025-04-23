مديرة مكتب دريد لحام تكشف حقيقة عودته الى سوريا

نشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال فيه إنه تعمد تأخير الرد على واقعة الملابس بسبب تركيزه الشديد في الحفل الثاني الذي أقيم على مسرح "كوتشيلا".