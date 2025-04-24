سلاف فواخرجي توجه رسالة شديدة اللهجة لهذا السبب: سوريا مليئة بالجوعى
عبرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن استيائها من نشر صور الطعام عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحتها في منصة "اكس".
وكتبت: أشعر بالخشية كلما شاهدت صور لطعام على صفحات ( السوشل ميديا ) ، ولطالما كنت أنصح أصدقائي وكل من أعرفه بالإمتناع عن نشر هكذا صور احتراماً لمشاعر الناس ولأنها لاتزيد ناشرها أهمية … فالعالم مليء بالجوعى ، ولا سيما في بلادنا ، وفي بلدي تحديدا التي كانت تعاني الحرب ل 14 سنة ، بما فيها حرب التجويع والحرمان الإقتصادي ، ومازال نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر حتى الآن وبإزدياد للأسف … ودورنا كفنانين وكمؤثرين لا بد أن يكون أكبر ، وأن نكون أكثر مسؤولية اتجاه أنفسنا واتجاه محيطنا وناسنا … الفن سلوك قبل أن يكون صفة".