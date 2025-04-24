سجن نجل عبد العزيز مخيون رغم الصلح ودفع الدية

وكانت الدائرة 13 في محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها بحبس صلاح الدين عبد العزيز مخيون، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية الرقم 2315 لسنة 2025، المقيّدة بالرقم 329 كلي وسط دمنهور.

وكان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور قد أمر بإحالة المتهم الى محكمة الجنايات، بعد ثبوت حيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادته لمركبة وهو تحت تأثير المخدر، ما تسبّب في حادث مروري أدى الى وفاة أحد الأشخاص.

وكان الفنان عبد العزيز مخيون قد تكفّل بدفع دية الشاب الذي تُوفي في حادث سيارة كان يقودها ابنه بمحافظة البحيرة في شباط (فبراير) الماضي، غير أن ذلك لم يمنع إصدار حكم بسجن الابن.