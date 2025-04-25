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تفاصيل اول لقاء بين والدَي الملك عبدالله الثاني الى العلن
تفاصيل اول لقاء بين والدَي الملك عبدالله الثاني الى العلن
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تفاصيل اول لقاء بين والدَي الملك عبدالله الثاني الى العلن

فن

2025-04-25 | 09:30
تفاصيل اول لقاء بين والدَي الملك عبدالله الثاني الى العلن
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Aljadeed
تفاصيل اول لقاء بين والدَي الملك عبدالله الثاني الى العلن

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، معلومات تكشف لأول مرة عن اول لقاء بين والد ووالدة ملك الأردن عبدالله الثاني.

وبحسب ما تم تداوله، فقد إلتقت الأميرة منى الحسين، وإسمها الحقيقي أنطوانيت أفريل غاردينر، بالملك حسين خلال حضورها حفلة تنكرية، وقد إختار الملك حينها زي قرصان، وكانت لا تزال الأميرة في التاسعة عشرة من عمرها.
في الحفل، تجرأت الاميرة منى الحسين على مصارحة الملك حسين بعدم إعجابها بملابسه، وقالت له: "جلالة الملك الزي الذي إخترته وضيع"، فتفاجأ من صراحتها، لكن ابتسامتها سحرته، وقرر التقرب منها، وكشف لاحقاً: "للمرة الأولى تهتم فتاة بي كإنسان وليس كملك".
الجدير بالذكر ان الملك حسين تزوج من أنطوانيت في 25 أيار/مايو 1961، بعد أن أشهرت إسلامها حباً به، وحملت إسم الأميرة منى الحسين بدلاً عن إسمها الحقيقي. رزقا بأربعة أولاد: الأمير عبدالله، الأمير فيصل، والتوأم عايشة وزين، ما بدد هموم الملك من ناحية الوريث الشرعي.

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