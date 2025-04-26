الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
داليدا خليل ورانيا عيسى ووسام الأمير ضيوف رابعة الزيات في &quot;مع رابعة&quot; الليلة
داليدا خليل ورانيا عيسى ووسام الأمير ضيوف رابعة الزيات في "مع رابعة" الليلة
A-
A+

داليدا خليل ورانيا عيسى ووسام الأمير ضيوف رابعة الزيات في "مع رابعة" الليلة

فن

2025-04-26 | 08:40
داليدا خليل ورانيا عيسى ووسام الأمير ضيوف رابعة الزيات في "مع رابعة" الليلة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
داليدا خليل ورانيا عيسى ووسام الأمير ضيوف رابعة الزيات في "مع رابعة" الليلة

تستضيف الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج "مع رابعة"، عدد من نجوم الفن اللبناني، ضمن أجواء حماسية مميزة.

وأبرز نجوم حلقة الليلة الممثلتين اللبنانيتين داليدا خليل ورانيا عيسى، وكذلك الفنان وسام الأمير، مع اطلالة خاصة لـ درويش عبد الهادي.
تابعوا حلقة الليلة من "مع رابعة" على قناة الجديد الساعة 8:40 مساءً.

اقرأ ايضا في فن

إحالة نجل محمد رمضان لمحاكمة عاجلة لتعديه على طفل
10:27

إحالة نجل محمد رمضان لمحاكمة عاجلة لتعديه على طفل

في تطور مثير لاتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي على طفل داخل أحد النوادي الشهيرة، أمرت جهات التحقيقات المختصة بالجيزة، بإحالته لمحكمة الطفل بأكتوبر، وتحديد جلسة 15 أيار (مايو) المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمته.

10:27

إحالة نجل محمد رمضان لمحاكمة عاجلة لتعديه على طفل

في تطور مثير لاتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي على طفل داخل أحد النوادي الشهيرة، أمرت جهات التحقيقات المختصة بالجيزة، بإحالته لمحكمة الطفل بأكتوبر، وتحديد جلسة 15 أيار (مايو) المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمته.

اغنية عاصي الحلاني تتصدر بعد 18 عاما من إصدارها وهو يعلق: لا يصح إلا الصحيح
10:06

اغنية عاصي الحلاني تتصدر بعد 18 عاما من إصدارها وهو يعلق: لا يصح إلا الصحيح

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني أن أغنيته "جن جنوني" التي طرحها قبل 18 عامًا تتصدر اليوم إحدى المنصات الرقمية الخاصة بالموسيقى، موجهًا رسالة للجمهور.

10:06

اغنية عاصي الحلاني تتصدر بعد 18 عاما من إصدارها وهو يعلق: لا يصح إلا الصحيح

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني أن أغنيته "جن جنوني" التي طرحها قبل 18 عامًا تتصدر اليوم إحدى المنصات الرقمية الخاصة بالموسيقى، موجهًا رسالة للجمهور.

جمال سليمان يوضح سبب انفعاله على معجبة مصرية
08:25

جمال سليمان يوضح سبب انفعاله على معجبة مصرية

بعد تداول واسع لمقطع فيديو أظهر انزعاج النجم السوري جمال سليمان ورفضه التصوير مع سيدة مصرية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 51 بدار الأوبرا المصرية، خرج الفنان عن صمته لتوضيح تفاصيل ما جرى.

08:25

جمال سليمان يوضح سبب انفعاله على معجبة مصرية

بعد تداول واسع لمقطع فيديو أظهر انزعاج النجم السوري جمال سليمان ورفضه التصوير مع سيدة مصرية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 51 بدار الأوبرا المصرية، خرج الفنان عن صمته لتوضيح تفاصيل ما جرى.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025