داليدا خليل ورانيا عيسى ووسام الأمير ضيوف رابعة الزيات في "مع رابعة" الليلة

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
في تطور مثير لاتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي على طفل داخل أحد النوادي الشهيرة، أمرت جهات التحقيقات المختصة بالجيزة، بإحالته لمحكمة الطفل بأكتوبر، وتحديد جلسة 15 أيار (مايو) المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمته.
كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني أن أغنيته "جن جنوني" التي طرحها قبل 18 عامًا تتصدر اليوم إحدى المنصات الرقمية الخاصة بالموسيقى، موجهًا رسالة للجمهور.
بعد تداول واسع لمقطع فيديو أظهر انزعاج النجم السوري جمال سليمان ورفضه التصوير مع سيدة مصرية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 51 بدار الأوبرا المصرية، خرج الفنان عن صمته لتوضيح تفاصيل ما جرى.