داليدا خليل ورانيا عيسى ووسام الأمير ضيوف رابعة الزيات في "مع رابعة" الليلة

تستضيف الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج "مع رابعة"، عدد من نجوم الفن اللبناني، ضمن أجواء حماسية مميزة.

