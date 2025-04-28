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مايا دياب تهاجم مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي &quot;فارغي المحتوى&quot;: انجازات سخيفة
مايا دياب تهاجم مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي "فارغي المحتوى": انجازات سخيفة
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مايا دياب تهاجم مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي "فارغي المحتوى": انجازات سخيفة

فن

2025-04-28 | 06:14
مايا دياب تهاجم مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي "فارغي المحتوى": انجازات سخيفة
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Aljadeed
مايا دياب تهاجم مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي "فارغي المحتوى": انجازات سخيفة

هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي "فارغي المحتوى" على حد تعبيرها، وتصدرهم المشهد الإعلامي، وذلك عبر تدوينة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس".

وكتبت مايا دياب: "من الإنحطاط على كل أنواعه.. زمن كل شي بلا قيمة عم بيعملوله قيمه.. زمن كل اهبل على السوشيل ميديا بصنّف حاله أول .. قالوا مين فرعنك يا فرعون قال : تفرعنت وما حدا ردني .. ايه نحنا هون .. اللي كنا نضحك عليهم صاروا مش بس مشهورين وكمان التلفزيون بلبنان بطلعو ضيف وبيعمل معه حلقة وبينشر الفضيلة مش بس على التلفون انما ايضا عالشاشة الكبيرة".

وتابعت: "زمن رديء وزمن كل مين ايدو الو.. يلا بقول اللي عندي وبعطي نصائح وبينطروا رأيي المهبول .. زمن ناس ما تعلمت وكمّلت علم طالعة تنصبّ حالها علينا دكتور او اخصائي بشي ممكن يأذي الناس.. اللي مفكّر انه الزمن اليوم متطور اكثر من قبل بكون غلطان".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "روحوا شوفوا القلاع والأثار كيف تعمّرت اللي لليوم ما عرفوا كيف تم انشائها .. روحوا شوفوا كيف تم بناء الاهرامات شوفوا قوة وذكاء القدماء وكفى تحكوا عن انجازات سخيفة وهبلة عم تخلي الاجيال بلا عمل وبلا رغبة بالإنتاج الا على منصات بتعطيهم المال اللي ما كانوا شايفينه بحياتهم بطرق سريعة وسهلة.. صاروا اصحاب ماركات واملاك وهم ما بيعرفوا يفكّوا الحرف.. لوين بعد رايحين؟؟". 

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