وفاة مصممة الازياء جينا سلطان تحزن الوسط الفني

وقد أُعلن خبر وفاة وفاة مصممة الأزياء جينا سلطان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيما ستُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة.

حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي عن سبب وفاة مصممة الأزياء جينا سلطان، إلا أن العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا أن تكون الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة، دون تأكيد رسمي من العائلة أو مصادر طبية.

وتُعد جينا سلطان مصممة أزياء مصرية بارزة، التحقت بجامعة عين شمس في القاهرة، ثم استكملت دراستها الأكاديمية في مجال تصميم الأزياء بأكاديمية فلورنسا للتصميم في إيطاليا. عُرفت بعلاقاتها الواسعة مع العديد من نجوم الوسط الفني، وكانت تحرص على مشاركة صورها معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شاركت في حضور أبرز المهرجانات الفنية في مصر وعدد من الدول العربية.