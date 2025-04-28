اسباب مؤلمة لـ وفاة "امح الدولي" اشهر مشجعي نادي الاهلي

وأُعلن نبأ الوفاة عبر الحساب الرسمي لـ "أمح الدولي" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار القائمون عليه إلى أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة عائشة، وسط حالة من الحزن العميق بين محبيه وأصدقائه.

وكان قد تعرض أمح قبل وفاته لحادث سقوط أدى إلى إصابته بكسر في العمود الفقري، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن شقيقه أوضح لاحقًا أن العلاج لم يكن ملائمًا لحالته، مما تسبب في تدهورها بشكل سريع، وأُصيب بشلل مؤقت تزامن مع تعرضه لجلطة دموية والتهاب رئوي حاد.

ومع تفاقم حالته، خضع أمح لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، وقبل خضوعه للجراحة، نشر شقيقه مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه أمح مرتديًا قميص النادي الأهلي، داعيًا الجميع للدعاء بنجاح العملية، غير أن حالته الصحية لم تتحسن، ليرحل عن عالمنا تاركًا أثرًا كبيرًا بين محبيه.