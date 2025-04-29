سامر البرقاوي يوضح سبب استخدام تيم حسن للعبارات الجريئة في "تحت سابع ارض"

وأكد البرقاوي خلال لقائه ضمن برنامج "المنتدى"، أن الهدف من استخدام هذه العبارات في العمل هو إضفاء طابع واقعي وإنساني عميق على الشخصيات التمثيلية.

وتابع المخرج السوري تأكيده بأن بعض العبارات التي استخدمها النجم تيم حسن في شخصية "موسى الناجي" مستوحاة من شخصيات واقعية معروفة في سوريا على الصعيد الجماهيري، مشيراً إلى أن "هذه العبارات أُضيفت الى الحوار بناء على حوارات ومبادرات متعدّدة بينه وبينه بعض الممثلين المشاركين في العمل لمحاكاة واقع الجمهور".

وأشاد المخرج السوري بطريقة النجم تيم حسن في دمج العبارات المُدرجة في العمل بسلاسة من دون الإخلال بطبيعة البناء الدرامي للشخصية، ما ساعد في ترسيخ حضورها بين المشاهدين وجعل تيم يحظى بالاهتمام والمتابعة والنجاح ضمن السباق الرمضاني الأخير.

وتحدث البرقاوي أيضاً عن سقف الحريات الذي تحقق حالياً عقب سقوط النظام السوري السابق، مشيراً الى أن من الصعب خسارته، فالمرحلة الحالية تعكس وعياً جماعياً بين الفنانين تجاه التحولات الكبرى الحاصلة في البلاد وتأثيرها في الفن والفنانين.

ولفت إلى أن "الدراما السورية تقف على أعتاب مفارق لا تقل حساسيةً وحدّةً عما تمر به البلاد عموماً"، مشدّداً على أن الأعمال الدرامية السورية تمثل انعكاساً للواقع السوري، وبالتالي الأوضاع المستقبلية ستضع دراما رمضان 2026 أمام استحقاقات كبيرة.