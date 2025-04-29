سعود ابو سلطان يفضح ما حصل مع صبحي عطري قبل وفاته: مجرمين!

#سعود_ابو_سلطان: الصحافيين والإعلاميين والفنانين والقنوات كلكم رفضتوا #صبحي_عطري وقاعدين تتاجروا فيه نفسكم ! pic.twitter.com/Q2tcFUl4Fg — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) April 28, 2025

الجديد في الامر هو ما كشفه الفنان الاماراتي سعود ابو سلطان، حيث خرج عن صمته في مقطع فيديو ليكشف تفاصيل موجعة عن كواليس تجاهل الإعلامي الراحل صبحي عطري قبل وفاته.وفي تصريحات نارية، شن سعود هجومًا لاذعًا على بعض الأشخاص والقنوات، متهماً إياهم بالمتاجرة باسم صبحي عطري بعد رحيله، رغم أنهم تجاهلوه ورفضوا دعمه في حياته، مهدداً بكشف الأسماء والمواقف، ومحذراً كل من يحاول استغلال ذكرى صبحي عطري لتحقيق مكاسب شخصية، ومؤكدًا أن الراحل عاش معاناة نفسية مريرة بسبب هذا التخاذل الجماعي.وقال سعود: "كان صبحي محطمًا، بعدما أُغلق مشروع البرنامج، وبدأ يطرق أبواب كل القنوات التي كانت تتاجر بدمه لاحقًا، واحدة تلو الأخرى، دون أن يجد من يمنحه الفرصة".واضاف: "وأقولها بوضوح: من يحاول التلاعب بالكلام سأذكر أسماء القنوات لأنني كنت شاهدًا على كل ما جرى. عندما يحتاج الفنان إلى دعم حقيقي، الجميع يتخلى عنه، وعندما يسقط، تجد من يتاجر باسمه".