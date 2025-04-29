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سعود ابو سلطان يفضح ما حصل مع صبحي عطري قبل وفاته: مجرمين!
سعود ابو سلطان يفضح ما حصل مع صبحي عطري قبل وفاته: مجرمين!
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سعود ابو سلطان يفضح ما حصل مع صبحي عطري قبل وفاته: مجرمين!

فن

2025-04-29 | 05:30
سعود ابو سلطان يفضح ما حصل مع صبحي عطري قبل وفاته: مجرمين!
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Aljadeed
سعود ابو سلطان يفضح ما حصل مع صبحي عطري قبل وفاته: مجرمين!

لا يزال خبر وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري يشكل صدمة كبيرة لأصدقائه وزملائه في المجال الإعلامي والفني، بعد ان غاب عن عالمنا بشكل مفاجئ نتيجة تعرضه لازمة قلبية حادة خلال تواجده في المانيا.

الجديد في الامر هو ما كشفه الفنان الاماراتي سعود ابو سلطان، حيث خرج عن صمته في مقطع فيديو ليكشف تفاصيل موجعة عن كواليس تجاهل الإعلامي الراحل صبحي عطري قبل وفاته. 
وفي تصريحات نارية، شن سعود هجومًا لاذعًا على بعض الأشخاص والقنوات، متهماً إياهم بالمتاجرة باسم صبحي عطري بعد رحيله، رغم أنهم تجاهلوه ورفضوا دعمه في حياته، مهدداً بكشف الأسماء والمواقف، ومحذراً كل من يحاول استغلال ذكرى صبحي عطري لتحقيق مكاسب شخصية، ومؤكدًا أن الراحل عاش معاناة نفسية مريرة بسبب هذا التخاذل الجماعي.
وقال سعود: "كان صبحي محطمًا، بعدما أُغلق مشروع البرنامج، وبدأ يطرق أبواب كل القنوات التي كانت تتاجر بدمه لاحقًا، واحدة تلو الأخرى، دون أن يجد من يمنحه الفرصة".
واضاف: "وأقولها بوضوح: من يحاول التلاعب بالكلام سأذكر أسماء القنوات لأنني كنت شاهدًا على كل ما جرى. عندما يحتاج الفنان إلى دعم حقيقي، الجميع يتخلى عنه، وعندما يسقط، تجد من يتاجر باسمه".

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