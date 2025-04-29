جليلة المغربية ضيفة ضمن حلقة استثنائية الليلة في "الفصول الاربعة"

وفي أول إطلالة لها على الإعلام اللبناني كشفت جليلة المغربية الكثير عن حياتها الشخصية والمهنية.

تتابعون الحلقة الليلة عبر تلفزيون "الجديد" الساعة التاسعة والنصف مساءً بالتزامن مع قناة "الجديد فن" على "يوتيوب".