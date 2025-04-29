جليلة المغربية ضيفة ضمن حلقة استثنائية الليلة في "الفصول الاربعة"

وفي أول إطلالة لها على الإعلام اللبناني كشفت جليلة المغربية الكثير عن حياتها الشخصية والمهنية.
تتابعون الحلقة الليلة عبر تلفزيون "الجديد" الساعة التاسعة والنصف مساءً بالتزامن مع قناة "الجديد فن" على "يوتيوب".
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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تصدر اسم الممثل السوري محمد خاوندي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتقاده الاعمال الدرامية السورية، كما تحدث عن وضع الدراما في ظل نظام بشار الأسد.
بعد أيام على رحيل الإعلامي السوري صبحي عطري، شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو قدمت من خلاله صدقة جارية عن روح صبحي عطري.
لا يزال خبر وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري يشكل صدمة كبيرة لأصدقائه وزملائه في المجال الإعلامي والفني، بعد ان غاب عن عالمنا بشكل مفاجئ نتيجة تعرضه لازمة قلبية حادة خلال تواجده في المانيا.